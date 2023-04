ROY, Normand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mars 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Normand Roy, époux de madame Diane Dorval. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Karine (Steve Vallée) et Isabelle (Simon Trottier); ses petites-filles : Arielle, Mégane et Jolyane. Il était le fils de feu Roméo Roy et de feu Yvonne Laflamme; le frère de : Nicole, Réjean, Jean-Louis, Guy (Sylvie Morrisson), Yolande (Dominique Godbout), Clément (Jacinthe St-Pierre) et Denis (Francine Laflamme); de la famille Dorval il était le beau-frère de : Claude (Carolle Potvin), Roma (Judianne Albert), Marcelle (Jean-Yves Beaulieu), Doris (Raymond Guay), feu Line, Jean (Josée St-Hilaire), Denise (François Lemire) et Danielle (Carol Dufresne). Il laisse également dans le deuil ses grands amis : Paul (Renée), Jean-Marc (Jacinthe) et Roger (Gaétane), ainsi que neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Paul et Renée pour leur aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera au complexeà compter de 10h.