AUBIN, Jeannine



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 18 mars 2023, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannine Aubin, épouse de feu Germain Guillemette. Elle était la fille de feu Alyre Aubin et de feu Marie-Eva Roy. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 12h30 à 14h45.Elle laisse dans le deuil sa fille Maude Guillemette (Côme Laflamme); les enfants de son conjoint : Marc-Antoine Laflamme (Marie-Pier Boily) et Raphaël Laflamme; ses frères et sœurs : feu Reine (feu Dr Roch Lachance), feu Conrad (Carole Laverdière), Jean-Paul (Aline Lachance), feu Henri-Louis (feu Charlotte Ruel), Gérald (Gisèle Théberge), Jacques (Rachel Pinel), Micheline (feu Louis Lachance) et Nicole. Elle était la belle-sœur de feu Cécile Guillemette (feu Damien Bilodeau) et feu Mariette Guillemette (Julien Aubin). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués à madame Aubin. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la