PICHÉ, René

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mars 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur René Piché, époux de madame Denyse Bouffard, fils de feu Paul-Émile Piché et de feu Sophie Champoux. Grand sportif et grand voyageur à travers le monde, il était originaire de Trois-Rivières, où il a oeuvré pendant 17 ans comme enseignant. Il a ensuite été un grand bâtisseur résidentiel et commercial dans les régions de Trois-Rivières et Québec pendant de longues années ainsi qu'en Floride pendant 30 ans. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Luc Piché (Grace Lourenco) et Marc Piché; ses petits-enfants : Christina Piché (Jordan Tessier), Cassandra Piché, Gregory Piché, Melissa Piché et Gabriel Piché; ses frères, sa soeur et ses belles-soeurs : Jacques Piché (Hélène Bellemare), Colette Piché (feu Réjean Roof), Roger Piché, Lisette Bouffard et Carole Bouffard; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Gonthier des soins palliatifs et à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Les cendres seront déposées au cimetière de Trois-Rivières plus tard au printemps. Il a été confié au :