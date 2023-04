ROBIN, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mars 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Huguette Robin, conjointe de monsieur Serge Carlos. Elle était la fille de feu monsieur Roland Robin et de feu dame Amarilda Roy. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la :jour des funérailles à compter de 10h.et de là au crématorium. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc Boulet (Nathan Moulton), Lyne Boulet (Carl Martin), ses petits-enfants : William Pelletier, Marina Pelletier (Benoit Joncas), Zach Martin, ses 5 arrière-petits-enfants : Alycia, Jacob, Thomas, Nolan et Floralie, les enfants de son conjoint : Mélanie Carlos et Jonathan Carlos, ses frères et soeurs : Denise Robin (feu Simon Leclerc), Gaston Robin (Marie-France Bernier), Hélène Robin, Danielle Robin (Jacques Blais), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille de son ex-époux feu Jacques Boulet : feu Raoul (feu Jeannette Hudon), Rolande (Denis Proulx), Marcel (Céline Fréchette), feu Pauline (Roma Soucy), feu Clément (Janine Pouliot), Pierre (feu Jovette Morin), feu Jean, Madeleine (Ghislain Lebreux), Lise (feu Pierre Filteau), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement Dre Audrey Bouffard pour la qualité des soins et leurs approches humaines. Vos témoignages de sympathie peuvent sa traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca.fr La direction des funérailles a été confiée à la :