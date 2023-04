GIASSON, Pierrette



À la résidence ST-Antoine de Lévis, le 25 mars 2023, à l'âge de 82 ans et 1 mois, est décédée madame Pierrette Giasson, fille de feu dame Alice Lemieux et de feu monsieur Émile Giasson. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Julie (Robert Couture) et Marco, ainsi que ses petites filles Maïka et Maéva Couture. Elle était la sœur de feu Monique (feu Ernest Lavoie), Rosaire (feu Monique Castonguay), Marie-Paule (feu Louis Philippe Laurendeau), feu Donat (feu Henriette Thivierge), Laurette (feu Paul- Henri Blanchet), feu Lucien (Luce Bernier), Léopaul (feu Solange Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Dancause, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que ses nombreux amis(es). Des sincères remerciements au personnel de la résidence St-Antoine pour leur dévouement et leur professionnaliste.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca. Elle a été confiée à la Coopérative funéraire des Deux Rives.