BEAUMONT, Florelle



Le 24 mars 2023, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Florelle Beaumont à l'âge de 87 ans. Elle demeurait à Québec. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Malouin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Sylvie Vachon), Chantal (François Gravel), Martial (Sophie Malouin) et Nancy ; ses petits-enfants : Alexandre (Florine Boehrer), Vanessa (Joshua Richer), Marie-Ève (Joey Bilodeau), Amélie (Gabriel Darquenne), Anthony (Maxime Pelletier) et Cynthia (Patrick Pelletier) ; ses arrière-petits-enfants : Justin, Félix et Léanne ; ses frères et sœur : feu Laurent (Lucille Drolet), Gisèle (feu Roger Voyer) et feu René (Denise Lépine) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Carmelle (feu Raymond Létourneau), feu Lucien (Colette Blouin), feu Pierrette (Robert Lamontagne) et feu Robert (Colette Thivierge); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis. Vous pourrez témoigner de vos sympathiesNous tenons à transmettre un remerciement spécial à toute l'équipe médicale pour leurs bons soins.