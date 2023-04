GROLEAU, François



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 16 mars 2023, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur François Groleau. Il était l'époux de madame Annick Janelle. Il était le fils de feu monsieur Bernard Groleau et de madame Lise Allard. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse également dans le deuil sa mère; son beau-père monsieur Gill Corneau; ses filles: Audrey et Dafney Groleau; son beau-fils: Thomas Lavigne; son frère Jacques Groleau; tous les membres de sa famille et de sa belle-famille ainsi que ses nombreux autres parents, collègues et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesUn sincère remerciement à tout le personnel soignant de L'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.) qui s'est occupé de monsieur Groleau et de l'organisation du mariage de monsieur François et son épouse madame Annick ainsi que de la bienveillance envers la famille.