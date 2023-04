GAGNÉ, Pauline



Décédée le 22 mars 2023 à l'âge de 87 ans à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, elle demeurait à Québec. Elle était la fille de feu Henri Gagné et de feu Emilia Cyr de New-Richmond.De sa famille lui survivent ses frères Henri (feu Carmelle Baron) et Gaétan (Colette Proulx) ainsi que ses belles-sœurs Lise Allard (feu Léon Gagné), Marie-Paule Blain (feu Réal Gagné), Marguerite Cyr (feu Roland Gagné), Laurence Gaudreau (feu Yvon Gagné), Patricia St-John (feu Edgar Gagné) et Marie-Claire Boudreau (feu Anaclet Gagné). Elle était également la sœur de Jacob (Imelda Cyr), Jean-Paul (Yolande Plourde), Anne-Marie (Gaétan Dubois), Brigitte, Céline (Roland Côté), Marcel, Simone, Joseph, Gérard et Marie, tous décédés. Également, elle restera dans le souvenir de la famille Ouellet dont feu Armande fut une précieuse compagne de vie. S'ajoutent de nombreux neveux et nièces, tous de souche Gagné de même que de proches ami(e)s et collègues de travail.de 9 h 30 à 10 h 30.. L'urne funéraire sera transportée au mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, où elle sera déposée au cours d'une courte cérémonie à 12 h 15.