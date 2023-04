MICHAUD, Gaston



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 avril 2023, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gaston Michaud, fils de feu madame Marie Bernard et de feu monsieur Donat Michaud. Il demeurait à Québec.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Les cendres seront inhumées ultérieurement, au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jeannine (Jean-Paul Bornais), Lisette (feu Jean-Pierre Sanschagrin), Carole (Patrice Lévesque), Ghyslaine (Michel Lafrenière); ses chers amis André Robert et son épouse Renée, ainsi que plusieurs neveux, nièces parents et amis.Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère et ses soeurs: Jean, Georgette (feu Jean-Guy Lemieux) et Suzanne. La famille tient à remercier l'équipe de la docteure Breton des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de québec, à l'adresse suivante: https://www.societealzheimerdequebec.com/