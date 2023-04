LOIGNON, Liliane Lacasse



À L'Hôpital St-François-D'Assise, le 27 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Liliane Lacasse. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Jean-Claude Loignon. Elle était la fille de feu madame Cécile Cadorette et de feu monsieur Henri Lacasse. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Colette (feu Roland Martineau), feu Albert (Lucile Pelletier), feu Henri (feu Gabrielle Auger), Jean-Claude (Marie-Marthe Tremblay) et France. Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Loignon : feu Roland (feu Goergette Simard), feu Jacqueline (Feu Kenneth Anderson), feu Colette (Marcel Leclerc), Cécile (feu Jean-Pierre Chicouane), Jean-Paul (Yolande Morissette), feu Roger (Marie-Ange Charrette), Louise (feu Jacques Vaillancourt), Marcel, Lise et feu André (Louisette Mercier) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille a confié madame Lacasse au. Les cendres de madame Lacasse seront déposées au cimetière St-Charles au printemps. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'unité 8-B de l'Hôpital St-François-D'Assise, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Lacasse. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin (2101, chemin Saint-Louis, Québec G1T 1P5)