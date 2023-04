LÉVESQUE, Marcel



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 18 février 2023, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marcel Lévesque, époux de Élise Frenette, fils de feu madame Marie-Anna Aubut et de feu monsieur Zoel Levesque. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Marie-de-l'Incarnation à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille feu Line Lévesque; sa petite fille : Karina Lévesque; ses sœurs : feu Clémence Lévesque et Henriette Lévesque (feu Robert Lachance); son frère : Maurice Lévesque (Lucille Lévesque); la mère de sa fille : Jeanne Murphy; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier Francine Drouin et Lorne Trudel pour leur dévouement et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des Offrandes de messes.