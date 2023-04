LAVERDIÈRE, Thérèse Rodrigue



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Thérèse Rodrigue survenu à l'Hôpital Général de Québec le 18 février 2023, à l'âge de 87 ans, épouse en premières noces de feu monsieur Vincent Roy et en secondes noces de feu monsieur Richard Laverdière. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Rodrigue et de feu madame Bernadette Loubier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne Roy (Denis Dorval), Dany Roy, Nancy Laverdière et Annyk Laverdière (Michel Wiederkehr); ses petits-enfants : Pierre-Luc Roy Dorval (Catherine Parent), Marc-Olivier Roy Dorval, Antoine Beauchemin Roy, Laurent Beauchemin Roy, Nicholas Morin (Lorena Arévalo) et Luca Wiederkehr; ses arrière-petits-enfants : Thomas et Olivia Dorval; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Laverdière : André (feu Mariette Rhéaume), Paul-Henri (Ghislaine Marois), Rosaire (France Patry) et Jean-Marie (feu Micheline Plante); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Roy : Rosaire et Cécile (feu Noël Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de l'unité 250 de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA de Montréal : 5215 rue Jean-Talon Ouest, Montréal, QC, H4P 1X4, téléphone : 514-735-2711, www.spca.com