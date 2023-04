DROLET, Guy



À l'I.U.C.P.Q., le 31 mars 2023, à l'aube de ses 86 ans, est décédé monsieur Guy Drolet. Il était l'époux de dame Colombe Marceau, fils de feu dame Mabel Beauparlant et de feu monsieur Émile Hervé Drolet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colombe; ses enfants : Pierre (Annie Latouche) et David (Johanne Leduc); ses petits-enfants : Véronique (Olivier Potvin) et Nicolas; ses frères : Claude (Claudette Gervais), Jean-Paul (Nadia Lafleur) et feu André (Monette Turcotte); sa belle-sœur Brigitte Marceau (Léopold Ouellet) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, web : https://fondation-iucpq.org/