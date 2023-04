LACROIX, Johanne



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 mars 2023, à l'âge de 53 ans et 7 mois, est décédée madame Johanne Lacroix, fille de madame Rachel Anctil et de feu monsieur Gilles Lacroix. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 13 h.la cérémonie sera également diffusée sur le site de la coopérative. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Daniel (Reyna Cano-Torres); ses tantes Denise Anctil (Serge Vivier) et Marie Lamarche (feu Léon Anctil); son neveu adoré Anthuãn; la famille Frédérick: Denis, Janine (feu Renald Fiset) et France (Benoit Chiquette); ses cousins et cousines de la famille Lacroix : Gérard, Jacques (Line Potvin), Mario (Sylvie Gagnon) et Hélène; ses cousins de la famille Vivier Jean-François (Jessica Ducharme) et Philippe (Karine Latulippe). Sincères remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur professionnalisme. Un sincère remerciement également au personnel du CLSC des Rivières pour leur aide. Nous remercions également toutes les personnes et ses grandes amies qui l'ont supportée durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.