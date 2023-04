JACQUES, Gilles



Au Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2023, à l'aube de ses 78 ans, entouré d'amour, est décédé monsieur Gilles Jacques, époux de madame Lucette Beaulieu, fils de feu madame Rose-Aimée Roy et de feu monsieur André Jacques. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son épouse Lucette Beaulieu; ses enfants Eric (Faith Stuart), Annie (Maxime Carreau) et Karine; ses petits-enfants : Tristan, Jacob, Nicolas, Vanessa, Olivia, Samuel et Maxime; ses sœurs : Rollande S.C.Q, Micheline (feu Raymond Grondin), Andrée (Clermont Ruel), Renée (Claude Lemieux), Nicole (Clermont Aubert) et Francine (Robert Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu : Lise, Gaétane, Raynald (Pauline Larouche), Lynn (Feu Denis Couture), Diane, Elen (Gilles Martineau), Nancy et Gino; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre son frère Guy et sa sœur Colette (feu Rénald Caron), ainsi que ses beaux-frères de la famille Beaulieu Gilles (Ghislaine Lepage) et Steve qui l'ont précédé. La famille désire remercier les employés du CLSC St-Romuald pour les bons soins, plus particulièrement Marianic Lafleur et Isabelle Morin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Site Web : https://fondation-iucpq.org/je-donne/ Des formulaires seront disponibles sur place.