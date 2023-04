DESNOYERS, Jacques



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 12 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement monsieur Jacques Desnoyers. Il était l'époux de feu madame Thérèse Thibault ainsi que le fils de feu madame Aurore Caron et de feu monsieur Édouard Desnoyers. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Marie (Pierre Turcotte), Christine (Paul Chabot) et Nichola (Danielle Goguen); ses petits-enfants: Jonathan; Dominique, Émilie et Alexandre; Maxime, Charles, Élie et Léa; ainsi que ses sœurs et son frère: Madeleine (feu Roger Couillard), feu Marie-Paule (feu Gérard Thivierge), feu Jean (Hermine) et Lucile (feu Steve Tresa). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Micheline (feu Gilles Mousseau), Nicole (feu Bernard Thibault) et Louise (feu Guy Thibault); ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s et ancien(e)s collègues. La famille tient à remercier spécialement toute l'équipe de médecine interne de l'IUCPQ qui a favorisé un accompagnement de fin de vie en toute sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ https://fondation-iucpq.org ou la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h.