LABROSSE, Jacques



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jacques Labrosse, survenu à Québec le 11 mars 2023. Il était l’époux de madame Andrée Careau, le fils de feu Jeannette Bertrand et de feu Paul-Émile Labrosse.Il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Josée Gratton) et Martin (Julie-Catherine Racine); ses petits-fils : Émile et Laurent; son beau-frère et ses belles-sœurs : Micheline (feu Marc Mercier), Murielle (Marcel Marcoux), Jacques (Diane Côté), Nicole (feu André Lévesque) et Michèle (feu Denis Langlois); ses cousin(e)s, ses neveux, ses nièces ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Guy (Anita Cardinal), sa sœur Sylvie (Gaétan Franc), sa belle-sœur Pierrette (Michel Bissonnette) et son beau-frère Marc (feu Nicole Ratté). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l’équipe des soins palliatifs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ainsi qu’à l’équipe du CLSC La Source pour leur dévouement auprès de Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de Maison Emmanuel, 1561 chemin Beaulne, Val-Morin (QC) J0T 2R0, téléphone : 819 322-7014 ou à la Fondation québécoise du cancer, 2375 avenue de Vitré, Québec (QC) G1J 5B3, téléphone : 418 657-5334.https://maisonemmanuel.org/fondation/https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d’indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.