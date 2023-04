FOX JULIEN, Mary Ann



Au Pavillon Bellevue, le 12 mars 2023, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Mary Ann Fox, épouse de feu monsieur Roger Julien, fille de feu madame Simone Beaudoin et de feu monsieur Charles-William Fox. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Charles. Elle est allée rejoindre tous ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs : Gilles Nolin (feu Thérèse Fox), Jeanne Gendreau (feu Paul Fox), Hélène Julien (François Duchesneau), Irène Julien (Noël Bernier) et Ghislaine Tondreau (feu Viateur Julien), ainsi que sa tante Lise Beaudoin (feu Marcel Bourget), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel du Pavillon Bellevue ainsi qu'à la Clinique de plaie complexe de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.