DESPRÉS, Denis " Gus "



À Lévis, le 25 mars 2023, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédé monsieur Denis Després, époux de feu madame Lynda Bourget, fils de feu madame Marguerite Chabot et de feu monsieur Gustave Després. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Patrick Leclerc) et Daniel (Marie-Pier Gagnon); ses petits-enfants : Anna Pelletier (Alex Therrien), Alex Pelletier (Casandra Miller), Brittany Leclerc (Raphaël Leduc), Livia, Alice et Charles Després; ses frères : Germain (Claudette Chagnon) et Jean (Manon Gaudreault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLa famille tient à remercier Dre St-Martin, Dr. Tremblay ainsi que toute l'équipe du CISSS Chaudière-Appalaches (soins palliatifs). Merci également à Maryse Bourget et Alain Claveau pour leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.