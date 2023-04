MORIN, Pierrette



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 mars 2023, à l'âge de 74 ans et 5 mois, est décédée madame Pierrette Morin, fille de feu monsieur Omer Morin et de feu madame Laurence Bouchard. Elle demeurait à Ste-Foy à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Patrick Leclerc (Claudine Fortin), son conjoint Rosaire Vermette, ses frères et sœurs : Noellyne (Jean-Guy Dallaire), Jean-Pierre (Louise Leclerc), Pauline, Marie-France, Claire, Huguette et Yves (Sylvie Rousseau). Elle laisse également dans le deuil les enfants de son conjoint : Patrick (Anne Trudel), Sophie, Nathalie (Jason Whiffen), ses belles-sœurs : Micheline Gosselin (feu Gilbert Vermette), Henriette Vermette R.J.M., Françoise Vermette (feu Émilien Fortier), Marguerite Vermette (feu Claude Dutil), ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille accueillera parents et amis au:de 9 h à 12 h.La famille invite parents et ami(e)s, pour ceux qui ne peuvent être présents, à assister à la cérémonie virtuellement en direct ou en différé en cliquant sur l'icône " Visionner la cérémonie " sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation des cendres se fera dans l'intimité, au columbarium du Cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Don en ligne : www.fondation-iucpq.org