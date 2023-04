PICHETTE, Jacqueline



Paisiblement à l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jacqueline Pichette. Elle était la fille de feu monsieur Émile Pichette et de feu madame Blanche Drouin. Elle habitait à Québec. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: Paul, Raymond, Madeleine (Albert Blondeau), Claire (Jean Marchand), Fernande (Jean-Paul Caouette). Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Berthe St-Antoine; ses neveux et nièces : Pierre Blondeau (Claire Cantin), feu André Pichette (Jocelyne Laprade), feu Danielle Blondeau, Sylvie Pichette, Guy Pichette (Francine Barnabé), François Blondeau (Marie-Josée Blais), Pierre Marchand et Julie Marchand (Fernand Gagnon). Elle laisse dans le deuil également autre parent et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9h à 10h30 auLa dépouille de madame Pichette sera inhumée au cimetière St-Charles après la cérémonie (1460, Boul. Wilfrid-Hamel, Qc, G1N 3Y6). Un remerciement spécial à tout le personnel soignant de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. La famille a confié madame Pichette au Complexe funéraire Sylvio Marceau (224, rue Saint-Vallier, Québec, Qc G1k 1K2), membre du Réseau Dignité.