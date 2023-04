FOURNIER, Ginette



À son domicile d'Armagh, le 26 mars 2023, à l'âge de 71 ans et 8 mois, est décédée madame Ginette Fournier, fille de feu Edgard Fournier et de feu Jeanne d'Arc Therrien. Elle demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances au salon funéraireà compter de 13h, suivi d'. Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium du salon funéraire. Elle est allée rejoindre son fils Marco Guillemette. Elle laisse dans le deuil son fils qu'elle aimait tant Eric Pelchat, ses frères et sœurs : Gaétan (Thérèse Sirois), Claude (feu Hélène Gagné), Alexandre (Danielle Goulet), Céline (Gilles Aubin), feu Martin, Jacinthe (Raymond Goulet), Johanne (feu Laurent Gagnon), Jean-Guy (Lucie Duchesneau), Monique, feu France (Jacques Gagnon), Serge (Marie-Madeleine Sirois), René (Nancy Percy) et Francis (Sonia Bernard). Elle était la marraine de son frère Francis et d'Alex Fournier le fils de Francis. Elle laisse également dans le deuil ses grandes amies Micheline Fournier et Marcelle Pellerin ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à l'équipe du CLSC de Saint-Lazare pour leur dévouement et les bons soins prodigués et tout spécialement à mesdames Suzie Lavigne et Sylvie Lavallière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Fournier a été confiée pour crémation à la