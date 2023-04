CÔTÉ, Marie-Ange



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 20 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Ange Côté, épouse de monsieur Jean-Paul Lachance, fille de feu madame Joséphine Fillion et de feu monsieur Octave Côté. Elle demeurait à Château-Richer.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.Elle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Paul, ses enfants : Pierre (Robert Plourde), Claude, Marc (feu Suzie Demers) et Jean-Guy (Martine Desrosiers); ses petits-enfants : Guillaume (Geneviève Houde), Philippe (Émilie Sauvageau), Anne-Marie (Olivier Déry) et Jean-Benoît; son arrière-petit-fils Louis; sa belle-sœur Edith Hallé et son beau-frère Jean-Paul Hamel, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Thérèse, Jacqueline (Jean-Paul Brind'Amour), Jean-Paul (Aline Côté), Adrien (Florence Julien), Lucienne (Rosaire Julien), Fernando (Lucille Corriveau) et Pauline (Roger Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs : Henri (Rita Lachance), René (Rose Thériault), Gabriel (Thérèse Febvet), Diane (Victor-Aimé Pépin), Antoinette (Jean-Charles Boily), Robert, Juliette (Jacques Collin), Gertrude et Imelda (Jean-Raymond Sanfaçon). La famille remercie le personnel du Manoir du Château pour leur bienveillance au cours des derniers mois et de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery-Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone : 418 524-2626, site web : www.gilleskegle.org., fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.