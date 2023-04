Airbus va doubler sa capacité de production d'avions en Chine

Airbus va installer une seconde ligne d'assemblage d'avions à Tianjin, doublant ainsi sa capacité de production d'appareils de la famille A320 sur le sol chinois, a annoncé jeudi le président exécutif de l'avionneur européen Guillaume Faury.

«À mesure que le marché chinois continue de croître, il est tout à fait logique pour nous de produire sur place pour les compagnies aériennes chinoises, et probablement d'autres clients dans la région», a-t-il affirmé.

L'accord-cadre a été paraphé par le patron d'Airbus en présence du président français Emmanuel Macron et de son homologue chinois Xi Xinping à Pékin, a constaté un journaliste de l'AFP.

Cette nouvelle ligne d'assemblage final (FAL, pour «final assembly line») doit entrer en service au second semestre 2025.

Airbus dispose déjà d'une ligne d'assemblage d'A320 à Tianjin depuis 2008, qui a produit plus de 600 A320. Elle produit actuellement quatre appareils par mois et doit monter à six dans le courant de l'année.

Une fois cette nouvelle ligne en service, Airbus en comptera dix dans le monde: deux à Tianjin, deux à Mobile aux Etats-Unis, deux à Toulouse et quatre à Hambourg en Allemagne.