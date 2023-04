Après la grosse défaite des Jets: «Nous sommes évidemment déçus» - Pierre-Luc Dubois

Les Jets de Winnipeg avaient une excellente occasion d’assommer les Flames de Calgary, mercredi, mais ils ont loupé leur chance et ils devront redoubler d’ardeur pour conserver le second laissez-passer des clubs repêchés dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey.

Vaincus 3 à 1 par la formation albertaine, les troupiers de l’entraîneur-chef Rick Bowness demeurent dans le top 8 permettant l’accès aux séries, sauf que leur marge de manœuvre s’en trouve réduite. Ils comptent 89 points, soit le même nombre que les Flames, mais ont disputé une rencontre de moins. Celle-ci aura lieu vendredi quand les Predators de Nashville, détenteurs du 10e rang avec 86 points et deux affrontements en main, se présenteront au Manitoba.

À l’intérieur du vestiaire, les joueurs refusent de céder à la panique, ne tenant cependant rien pour acquis. Il en faudra davantage pour les abattre et le travail doit continuer.

«Une défaite reste une défaite, mais comme je l’ai dit, nous pourrions être en plus mauvaise posture et nous retrouver à l’extérieur du portrait des séries. Nous serions cette équipe ayant joué une partie de plus et étant hors des éliminatoires, même avec un total de points identique. [...] Nous sommes évidemment déçus et nous n’allons pas demeurer ici en affirmant qu’on est heureux. Néanmoins, nous restons en bonne position au classement. Il faut seulement nous concentrer sur les prochains duels», a expliqué au site NHL.com le Québécois Pierre-Luc Dubois.

Ne pas s’écrouler

Les Jets auront à obtenir des points importants d’ici la fin du calendrier s’ils veulent éviter une reprise du printemps 2022, marqué par une exclusion des séries. Après la visite des «Preds», ils accueilleront les Sharks de San Jose, lundi, avant de conclure avec des passages chez le Wild du Minnesota le lendemain et l’Avalanche du Colorado le 13 avril.

L’intensité risque encore une fois d’être à son comble, particulièrement vendredi.

«On dirait que ça finit toujours ainsi; c’est la raison pour laquelle on travaille toute l’année, a indiqué le défenseur Nate Schmidt. On trime dur pour jouer des matchs comme celui-là et le suivant. Ça donne tout le temps de bonnes histoires.»

«Nous sommes encore en huitième place, a de son côté rappelé Bowness au quotidien Winnipeg Free Press. C’est à nous de la conserver et nous en sommes là.»

-Dubois souhaite sûrement afficher plus de constance au niveau des statistiques. Il vient de récolter trois points à ses deux plus récentes sorties, après avoir été tenu en échec dans les deux précédentes. Contre Calgary, il a inscrit une mention d’aide, mais a terminé avec un différentiel de -2.