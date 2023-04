Arnaques en ligne: Ève-Marie Lortie victime de fausses publications vantant des produits amaigrissants

Après Michel Charette, Katherine Levac et Ariane Moffatt, l’animatrice Ève-Marie Lortie, Nathalie Simard et la docteure en nutrition Isabelle Huot sont les nouvelles victimes d’arnaques liées aux produits amaigrissants sur internet.

Des fraudeurs s’approprient leur image publique pour essayer de vendre des produits prétendument miracles.

«Cela me bouleverse et me fait mal, confie Ève-Marie Lortie. Ça n’existe pas, des pilules qui font maigrir. Combien de gens ne prennent pas le temps de m’écrire et se font arnaquer en donnant leur numéro de carte de crédit? J’ai fait des mises au point sur mes pages, une entrevue avec Gino Chouinard à Salut Bonjour à ce sujet, mais ça continue.»

Chaque jour, depuis presque un an, l’animatrice de Salut Bonjour Weekend reçoit une dizaine de messages privés de gens du public lui demandant des précisions sur les pilules amaigrissantes dont elle vanterait l’efficacité sur internet.

Elle se fait un devoir de leur répondre pour prévenir les gens que ces publicités sont des publications frauduleuses utilisant son image contre son gré.

«Au départ, relate-t-elle, il s’agissait d’un long texte écrit au “je”, comme si je l’avais écrit moi-même, accompagné de photos de moi prises sur mes réseaux sociaux, explique l’animatrice au Journal. C’est tellement bien fait que si tu ne prends pas le temps de te questionner, tu te fais avoir. Ce n’est pas la faute des gens qui se font avoir, je comprends qu’on puisse croire que ces publications sont vraies. »

Une autre fausse publicité la présente avec la chanteuse Nathalie Simard, comme si les deux personnalités s’alliaient pour vanter les bienfaits de ces pilules faisant maigrir. Ce qui n’est absolument pas le cas.

Plainte à la police

L’automne dernier, Ève-Marie Lortie a porté plainte à la police de Québec. Dans sa déposition, elle a expliqué qu’on avait volé son identité à des fins frauduleuses de vente de produits dits amaigrissants.

Depuis, aucune nouvelle, «mais le processus judiciaire est en cours». Elle demande aux gens qui voient ce genre de publications de les signaler à Facebook.

En contactant le comédien Michel Charette pour savoir comment il s’était sorti de cette même situation l’an dernier, ce dernier a révélé à l’animatrice ne jamais s’en être réellement sorti.

«Le web est une couleuvre qui te glisse des mains, dit celle qui refuse de baisser les bras pour autant. Oui, il y a des crimes qui sont plus importants, mais je suis tannée de me faire dire que le web n’est pas grave. C’est très grave. Il faut être vigilant.»