BOISSINOT, Chantal



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Chantal Boissinot, survenu le 29 Mars 2023 à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle était la fille de feu Jacqueline Guillot et feu Benoit Boissinot. Elle laisse dans le deuil son époux Mario Lamond, son fils Maxime Boissinot Larouche, sa belle-fille Catherine Lamond (Benoit Clermont); ses frères et sœurs : feu Micheline Boissinot (feu Henry Robitaille), feu Pierre Boissinot (Andrée Bédard), Denyse Boissinot (feu Michel Blouin), Diane Nolin (Denis Guérin), Marcel Michaud (Hélène Dorion); ses beaux-frères, belle-sœurs : Marjolaine Lamond (André Samson), Myriam Lamond (Pierre Lalonde), Roxanne Lamond (feu Christian Tellier), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis (es) dont l'ensemble vocale des Cascades de Beauports et tous ses collègues de travail de chez Hitachi Energy de Québec. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Site web : https://fondation-iucpq.org/.