LAROSE, Alphonse



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 mars 2023, à l'âge de 101 ans, est décédé monsieur Alphonse Larose, époux de feu madame Thérèse Bouffard. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Hélène (Daniel Simard), Gaétan (Andrée Roy), Eugène (Jacqueline Rancourt), Georges (France Fontaine), Alice (Rock Poulin), feu Louise, Irène (Roch Côté), Raymond (Lyne Asselin), Henri (Josée Baillargeon), Philippe et Lucie (Alain Lajoie); ses petits-enfants : Catherine, Elisabeth, Jean-Philippe, Guillaume, Marie-Claude, Kevin, Jonathan, Marie-Ève, Alexandre, David, Pierre, Isabelle, Véronik, Vincent, Vicky, Mathieu et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Arthur, Jules, Victoria, Mahéva, Miko, Mélyane, Alexia et Morgan. Il était le frère de feu Anna (feu Arthur Laliberté), feu Rosa (feu Arthur Cadoret), feu Amanda (feu Émile Paradis), feu Henri et de feu Thérèsa; le beau-frère de feu Pauline Bouffard (feu Richard Couture), feu Simone Bouffard, feu Charles-Eugène Bouffard (feu Lydia Roberge), feu Robert Bouffard (feu Aline Martineau), feu Paul-Henri Bouffard (feu Gisèle Bérubé), feu Jean-Claude Bouffard (Jeannette Pouliot) et de Anne-Marie Bouffard (feu Paul Rouleau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 14 avril de 19h à 21h30 et le samedi 15 avril à compter de 9h30.