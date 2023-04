TREMBLAY, Hervé



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Hervé Tremblay survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mars 2023 à l'âge de 78 ans. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Il laisse dans le deuil sa fille Joyce (Glen Gendron); ses petits-enfants qu'il adorait : Kim et Louis Gendron (Camille Boily); son frère et ses soeurs : Rock (Carmen Bouchard), France (Jacques Bouchard), Martine (Yvan Gagnon), Danielle, Arlène et Carole; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines dont Sylvain Harvey (Kimberley Thibodeau); son amie de coeur des dernières années Denise Morin ainsi que plusieurs ami(e)s. Un grand merci au personnel de l'unité du 7000 et au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs https://fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera auà compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 22 avril à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".