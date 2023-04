Bungalow: délicieusement grinçant

Le rêve américain en prend pour son rhume dans Bungalow, une comédie noire décapante à souhait, dans laquelle Guillaume Cyr et Sonia Cordeau incarnent un couple qui s’enfonce dans un gouffre financier après s’être lancé dans des rénovations trop coûteuses.

En mettant la main sur un petit bungalow en très mauvais état, Sarah (Sonia Cordeau) et Jonathan (Guillaume Cyr) pensent avoir trouvé la perle rare qu’ils pourront transformer en maison de leur rêve. Mais en voulant éviter de trop dépenser, le jeune couple ne tardera pas à enchaîner les pires décisions possibles.

Ainsi, après avoir voulu économiser en refusant de faire une inspection de la maison (grave erreur) et en choisissant de vivre dans la demeure pendant la durée des travaux (autre grave erreur), les nouveaux propriétaires décideront de confier les rénovations de leur salle de bains à un ami de Jonathan, qui n’est pas particulièrement doué en plomberie.

Huis clos

Après avoir réalisé plus d’une quarantaine de courts métrages et un premier long (Écartée, sorti en 2016), la réalisatrice Lawrence Côté-Collins propose, avec Bungalow, une comédie décapante et délicieusement décalée qui ne ressemble à rien de ce qui a été fait au Québec.

En tournant son film comme un huis clos, la cinéaste a su installer un climat anxiogène lui permettant de s’amuser avec les codes du cinéma d’horreur, dans un univers totalement éclaté.

Même si les personnages de Sarah et Jonathan doivent affronter des situations totalement absurdes et délirantes, Sonia Cordeau et Guillaume Cyr ont fait le choix de les incarner en gardant un ton sérieux, réussissant ainsi à les rendre attachants.

Bungalow ★★★1⁄2

Un film de Laurence Coté-Collins

Avec Sonia Cordeau, Guillaume Cyr, Ève Landry et Geneviève Schmidt