DELISLE, Claire Cloutier



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Claire Cloutier, épouse de feu monsieur Jean-Claude Delisle, fille de feu dame Hélène Racine et de feu monsieur Lorenzo Cloutier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Linda Légaré), André et Martin (Manon Drolet); ses petits-enfants : Maxim Delisle et Alexandra Delisle; ses frères et sœurs : Jean Pierre (Marthe Mager), Benoit (Pauline Villeneuve), Jacques, feu Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs : Paul et Lucette Gagné, feu Denise Gozzi, feu Richard Delisle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le Centre d'hébergement Saint-Jean Eudes, le Dr Robitaille ainsi que le personnel soignant du A-300 pour les bons soins prodigués.la famille recevra les condoléances, en présence des cendresde 10 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2023 au Mausolée familial du cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'œuvre caritative de votre choix.