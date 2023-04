BILODEAU, Réal



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 6 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Réal Bilodeau, pompier retraité de la Ville de Québec, époux de madame Dolorès Baron, fils de feu Daniel Bilodeau et de feu Lucette Talbot. Il demeurait à Lévis et autrefois à Berthier-sur-Mer. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Claude, Yves (Suzie Duchesneau et ses enfants) et Sylvie (Alain Gosselin et ses enfants). Il était le frère et le beau-frère de feu Lionel (feu Blanche Guimont), feu Monique (feu Henri Harvey), Jeannine (feu Gilles Galibois), Odette (feu Gilles Blais), feu Marielle (Jean Marc Bouchard), feu Roland Baron, feu Gaby Baron (feu Jules Morency), feu Maurice Baron (feu Louisette De Rouyn) et de feu Laurent Baron (feu Thérèse Buteau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.