MOISAN, Jeannine Bédard



Au Jeffery Hale, le 1er mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Bédard, épouse de monsieur Gaston Moisan. Elle était la fille de feu madame Yvonne Bourbeau et de feu monsieur Napoléon Bédard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Madame Bédard laisse dans le deuil son époux Gaston Moisan ; ses enfants : Yves (Nathalie Grégoire), France (Éric Fournier) et Nicolas (Caroline Guay) ; ses petits-enfants : Jules, Émile et Victor Grégoire-Moisan, Anna-Katherine Fournier, Guillaume, Léa et Maxim Moisan ; son frère Michel (Claudette Tremblay) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan : André (Thérèse Genest), Gilles (feu Angèle Nobert, feu Claire Samson), Roland (Isabelle Marcoux), Marie (André Bouchard), Denis (Margot Letellier), Aline (feu Gérald Leclerc), Serge (Monique Gingras), Monique Deschênes (feu Michel Moisan) et Lisette Turgeon (feu Guy Moisan) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Louis Moisan. Un remerciement spécial à la merveilleuse équipe du Jeffery Hale. Votre professionnalisme et votre humanité nous ont été d'un grand secours. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Parkinson Québec, 560 rue Ontario Est Montréal (Québec) H2L 0B6 Tel. 1800 720-1307https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriamou à la Fondation des amis du Jeffery Hale, 1270, ch. Ste-Foy, suite 2109, Québec G1S 2M4, https://amisdujhsb.ca