Canadien: le bon Armia

Il y a des joueurs mystérieux avec un talent indéniable, mais trop souvent caché. Avant Martin St-Louis, Dominique Ducharme, Claude Julien et Paul Maurice avaient aussi décrit Joel Armia comme un ailier avec un coffre d’outils remplis.

Mais Armia a la fâcheuse habitude de perdre souvent ses outils. Pour la visite des Capitals de Washington, l’énigmatique Finlandais avait retrouvé son marteau.

Le numéro 40 a marqué trois buts dans un gain de 6 à 2 contre la bande à Alex Ovechkin. Il a complété son tour du chapeau en fin de troisième période dans un filet désert. Les partisans ont salué son deuxième tour du chapeau dans la LNH et dans l’uniforme du Tricolore en lançant des casquettes sur la glace du Centre Bell.

« C’était une soirée agréable, nous avons joué un bon match, a dit Armia qui n’a rien d’une machine à parler devant les journalistes. Nous avons réalisé plusieurs bons jeux lors des trois périodes. Je suis juste heureux d’être de retour. »

Un talent spécial

Armia en était à sa troisième sortie après une absence de 19 matchs en raison d’une infection respiratoire.

« Army (Armia) est l’un des trois ou cinq meilleurs de la LNH pour protéger la rondelle, a souligné Mike Matheson. Il a eu de la malchance cette saison avec des blessures et de longues absences. Il fait aussi plusieurs choses sans la rondelle qui passent inaperçues. Il a un talent spécial. »

En cette soirée de la Fierté, où Denis Gurianov a refusé d’endosser le chandail arc-en-ciel pour la période d’échauffement, le Canadien a justement retrouvé ce sentiment de fierté.

Le CH a dominé les Capitals pour stopper une vilaine série de quatre revers.

Un rare doublé

Pour une première fois depuis le 21 janvier 2021 contre les Canucks à Vancouver, le Canadien a marqué deux buts en infériorité numérique. Nick Suzuki et Armia ont déjoué Darcy Kuemper à quatre contre cinq.

À Vancouver il y a deux ans, c’est Armia et Tyler Toffoli qui avaient obtenu les deux filets en désavantage numérique.

Encore Matheson

Avec trois passes, Mike Matheson a également dynamisé l’attaque des gagnants. Le numéro 8 a connu une autre rencontre inspirée avec un temps de jeu de 25 min 45 s, un dossier de +4, cinq tirs et quatre tirs bloqués.

« Je suis surtout heureux de la victoire, il y avait beaucoup de trucs négatifs dans les derniers jours », a souligné le Montréalais.

De retour au jeu après une absence de deux rencontres, Rafaël Harvey-Pinard a aussi procuré une bonne dose d’énergie à son équipe. Il a formé un bon trio à l’aile gauche avec Suzuki et Armia.

+ Joel Armia Armia a marqué trois buts, il a lancé les rondelles de la première étoile à la vitesse de la lumière et il a aussi donné une entrevue avec Marc Denis, de RDS, au centre de la glace Son dernier tour du chapeau remontait au 1ermars 2019 avec le CH contre les Rangers de New York - John Carlson Carlson navait pas un bon match dans le corps Le défenseur étoile des Caps a terminé avec un horrible dossier de -4 Il navait aucune conviction dans son jeu Alex Ovechkin, la grande étoile des visiteurs, a également connu une soirée tranquille 2 6 Première période 1-Was: Dylan Strome (20)

(Jensen, Ovechkin)5:30

Punitions: Wilson (Was) (purgée par Alex Ovechkin) (min et maj et inc) 10:27, Pezzetta (Mon) (maj) 10:27, banc (Mon) (purgée par Pitlick) 12:26

Deuxième période 2-Mon: Nick Suzuki (24)

(Edmundson, Matheson)DN-3:42

3-Mon: Joel Armia (5)

(Matheson, Evans)DN-7:52

4-Mon: Brendan Gallagher (8)

(Drouin)9:23

5-Mon: Joel Armia (6)

(Matheson, Suzuki)11:15

Punitions: Pezzetta (Mon) 2:25, Edmundson (Mon) 6:59, Milano (Was) 12:43,

Milano (Was) 15:45

Troisième période 6-Was: Nicklas Backstrom (7)

(Strome, Carlson)AN-14:27

7-Mon: Joel Armia (7)

(Harvey-Pinard)FD-16:58

8-Mon: Mike Hoffman (14)

(Evans)19:42

Punitions: Wideman (Mon) 1:02,

Gallagher(Mon) 13:10 Tirs au but Washington 6 - 8 - 12 - 26Montréal 13 - 12 - 7 - 32 Gardiens: Was: Darcy Kuemper (P, 21-26-6) Mon: Samuel Montembeault (G, 16-16-3) Avantages numériques: Was: 1 en 5, Mon: 0 en 3 Arbitres: Peter MacDougall, Michael Markovic Juges de lignes: Julien Fournier, Mark Shewchyk ASSISTANCE: 21 105 Joel Armia ★ Mike Matheson ★★ Nick Suzuki ★★★

Ce qu’on a remarqué...

Un sommet pour Suzuki

Nick Suzuki a ouvert le bal pour le CH en deuxième période en sortant une feinte magistrale contre Darcy Kuemper pour marquer en infériorité numérique. Auteur d’un but et une passe dans ce match, le capitaine a réalisé une marque personnelle avec ses 62e et 63e points (24 buts, 39 passes). L’an dernier, il avait amassé 61 points (21 buts, 40 passes).

La fin d’une disette

Le Canadien n’avait pas marqué à ses deux derniers matchs, subissant des jeux blancs contre les Hurricanes et les Red Wings. Quand Suzuki a touché la cible, il a freiné une période sombre de 145 min 07 s sans but. Avant lui, Rafaël Harvey-Pinard avait inscrit le dernier but lors de la visite des Panthers du 30 mars.

Un deux, un cinq et un dix

Michael Pezzetta a renversé l’attaquant Nic Dowd avec un percutant coup d’épaule en fond de territoire. Cette mise en échec venait avec une conséquence. L’ailier aux cheveux bouclés a immédiatement reçu la visite du robuste Tom Wilson pour un combat. Wilson a payé le prix d’un nouveau règlement instauré après la rencontre des DG de la LNH. Quand un combat survient immédiatement après une mise en échec, le joueur écope d’un deux minutes pour instigateur, un cinq minutes pour la bataille et une inconduite de dix minutes.

Un patineur en moins

Avec l’absence d’Anthony Mantha, blessé au bas du corps, les Capitals ont joué cette rencontre avec seulement 17 patineurs. Peter Laviolette a donc jonglé avec une formation à onze attaquants et six défenseurs.