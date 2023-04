Clan Desmarais: une alliance avec Rockefeller Capital Management

Le clan Desmarais vient de mettre 837 millions de dollars sur la table pour se payer 20,5 % du capital-actions du célèbre Rockefeller Capital Management dans une transaction aux allures de mariage de milliardaires.

• À lire aussi: D’autres fonds publics dans une organisation liée aux Desmarais

Planification fiscale, fiduciaire et successorale, banque d’investissement, stratégies d’actions et de titres... Rockefeller Capital Management a développé plusieurs créneaux lucratifs pour gérer la fortune des ultrariches.

Vieux liens entre les familles

« Les membres des familles Rockefeller et Desmarais [...] entretiennent des liens de longue date », a souligné par communiqué la Société financière IGM Inc., qui appartient à la riche famille Desmarais via Power Corporation du Canada.

Au 31 mars dernier, Rockefeller Capital Management, qui a plus de 40 bureaux aux États-Unis avait près de 135 milliards de dollars d’actifs.

Même si le fonds porte aujourd’hui le nom du premier milliardaire de l’histoire américaine, John Davison Rockefeller, son actionnaire principal est le fonds Viking Global Investors, qui a son siège social à Greenwich, dans l’État du Connecticut.

Sécuriser son modèle d’affaires

D’après Yan Cimon, professeur de stratégie à l’Université Laval, Rockefeller Capital Management pourrait avoir fait ce partenariat avec IGM pour sécuriser son modèle d’affaires.

« En ce moment, il y a des incertitudes dans plusieurs secteurs de l’économie américaine », observe-t-il.

« Les capitaux sont nerveux », conclut-il.

Ces derniers jours, la Société financière IGM Inc. et Rockefeller Capital Management n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue du Journal.

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier, Sylvain Larocque et Julien McEvoy