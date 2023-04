L’État québécois injecte 24 millions $ dans une organisation liée aux Desmarais

Le ministère de l’Économie de Pierre Fitzgibbon vient d’octroyer une subvention de 24 millions de dollars à IVADO LABS, qui a comme présidente exécutive Hélène Desmarais, conjointe de Paul Desmarais fils, président du conseil de Power Corporation.

C’est ce que l’on apprend dans un décret du 15 mars dernier. Plus de 24 millions de dollars sont consacrés à IVADO LABS, qui avait déjà eu 65 millions de dollars en 2018 et 2019.

Au total, l’organisme sans but lucratif de 80 employés, qui aide nos entreprises en intelligence artificielle (IA), a reçu plus de 89 millions de dollars en cinq ans.

Argent entre les mêmes mains

Or, d’après Éric N. Duhaime, chercheur à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), l’argent public mis en IA est trop fréquemment concentré entre les mêmes mains au Québec.

« On retrouve très souvent sur les conseils d’administration des organismes les mêmes personnes, c’est le cas d’Hélène Desmarais d’IVADO LABS, de SCALE AI, qui a différents postes de direction assez névralgiques », soutient-il.

Ce qui irrite aussi le chercheur, c’est la quantité astronomique de fonds publics alloués à ce secteur en émergence, alors que d’autres en ont beaucoup moins.

« On finance de façon démesurée l’intelligence artificielle comparativement à d’autres secteurs de la recherche publique en nature et technologie », se désole-t-il.

Hier, des entrepreneurs susceptibles d’obtenir de l’argent d’IVADO LABS ont dénoncé le fait qu’une poignée de personnes distribue ces fonds publics.

« C’est beaucoup d’argent. J’espère que les jeunes pousses québécoises vont en profiter pour avoir du soutien de IVADO LABS », a confié l’une d’elles, préférant taire son nom pour éviter d’être boudée par les organismes.

« J’ose espérer qu’une injection d’argent comme ça ne va pas servir à faire gonfler la masse salariale d’IVADO LABS », a-t-elle ajouté.

Pluie de fonds publics

Rappelons qu’Hélène Desmarais est aussi co-présidente du conseil d’administration de la grappe d’innovation SCALE AI, qui a obtenu plus de 230 millions de dollars d’Ottawa et des dizaines de millions de Québec.

Elle préside également Next AI et CDL AI, à Montréal, qui ont reçu plus de 16 millions de dollars de divers programmes québécois avec HEC Montréal. Mercredi, IVADO LABS n’a pas pu accorder une entrevue au Journal. C’est le cabinet de relations publiques National qui a fait parvenir une réponse écrite.

« Ce nouveau financement permet donc de contribuer à la mission de l’organisation à but non lucratif IVADO LABS qui est d’amener les fruits de la recherche académique jusqu’aux entreprises, et d’encourager davantage de compagnies à adopter de nouvelles technologies en IA tout en contribuant à renforcer l’écosystème québécois de l’IA », a-t-on indiqué.

– Avec Sylvain Larocque

♦ À la mi-février, Le Journal rapportait que SCALE AI a offert une aide de 8,5 millions de dollars à McCain, le numéro un mondial des frites surgelées.