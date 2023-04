LAROUCHE, Donald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mars 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé, monsieur Donald Larouche. Il était l'époux bien-aimé de madame Jacinthe Fournier. Il était le fils de feu Lucille Dumas et de feu Wellie Larouche. Il a été chauffeur de taxi au sein de la Coopérative Taxi Charlesbourg pendant plus de 40 ans. Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil sa fille chérie Christine (Yves) et ses deux espiègles petits-enfants Romain et Pauline. Il laisse également dans le deuil sa sœur ainée Andrée (Réjean), son frère Alain, sa sœur cadette Lynn (Claude) et son frère Pierre. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-famille : Guy (feu Nicole), Michel (Judith), Francine (Jacques) et Colette (Christian) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Parti rejoindre son fils Simon, son petit-fils Simon et ses frères : Richard et Jean, nous sommes assurés qu'il veillera sur nous de là-haut, il a enfin retrouvé ses souvenirs et sa liberté. La famille a confié monsieur Larouche au :La famille recevra les condoléancesde 9h à 11h au salon du complexe et. Nous tenons à remercier l'équipe formidablement humaine de la Résidence Humanitae ainsi que l'équipe médicale de l'Enfant-Jésus qui a prodigué avec beaucoup de douceur les soins palliatifs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire à la fondation Cervo (2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec, Québec G1J 2G3).