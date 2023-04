HOUDE, Jacqueline



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 16 mars 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Jacqueline Houde, épouse de feu monsieur Roger Laverdière, fille de feu monsieur Lucien Houde et de feu dame Gilberte Laganière. Elle demeurait autrefois à Grondines.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Houde laisse dans le deuil son frère Jacques Houde (Paulette Laframboise) et sa sœur Huguette Houde; ses nièces : Valérie Houde et Isabelle Houde (Morgan Robitaille); les enfants de ses nièces : Alexandre Chamberland, Charlie et Mia Robitaille ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.