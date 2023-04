VERREAULT, Raymond



Au CHSLD de Limoilou, le 18 mars 2023, à l'âge de 90 ans, entouré d'amour, est décédé Raymond Verreault, époux de madame Monique Chevalier, fils de feu Rose-Aimée Robitaille et de feu Gustave Verreault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Monique Chevalier; ses fils : Pierre (Marie-Claude Smith), feu Yvon (Diane Lachance), Richard (Colette Samson), André (Sophie Lefrançois); sa fille Lynda (Éric Sirois); ses petits-enfants : Krista-Lee (Mark), Yannick (Karine), Frédérick (Mary-Lou), Audrey-Michèle, Simon (Marie-Noële), Mathieu (Léah), Henri-Loup (Joss), Éthan (Sandra) et ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères : Paul-Henri (feu Louise Roberge) et feu Yvon, ses sœurs : feu Gemma (feu Maurice Leclerc), feu Madeleine (feu Marcel Gagné), Pierrette (feu Gaston Robitaille), feu Georgette (feu Gilles Marcoux) et feu Solange (Pierre Palson). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Chevalier : feu Thérèse (feu Émilien Filiatreault), feu Rita (feu Robert Vézina), feu Françoise (Guy Fortier), feu Georgette (feu Jean-Paul Lapointe), feu Georges (feu Thérèse Kirouac), Raymond (Denise Brochu), feu Robert (Bob) (feu Louise Marois), feu Louise, feu Ghislaine (Jean-Guy Poulin), feu Gaston (Denise Martin), feu Jeanine et feu André Chevalier (Gisèle Giroux); ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier particulièrement l'équipe médicale et les préposé(e)s de l'unité du 3ième étage B du CHSLD de Limoilou pour les soins et leur excellent service. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don auprès du CHSLD de Limoilou.