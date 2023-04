PERREAULT, Gaétan



Au C.H.S.L.D. Vigi Notre-Dame de Lourdes à St-Michel-de-Bellechasse, le 24 mars 2023 est décédé à l'âge de 82 ans M. Gaétan Perreault, fils de feu Armand Perreault et de feu Marie-Ange Forgues. Il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse. Il a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation.Il était le frère de : Patricia (feu Fernand Fortier), feu Cécile, feu Luc (Gisèle Larivée), Abel, Marguerite (feu René Breton), Rita (Robert Blais), Lise (Robert Bourget), Michel (Thérèse Guay) et Suzanne (Gilles Turgeon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :