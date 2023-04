DESLAURIERS, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 février 2023, à l'âge de 77 ans et 3 mois, est décédé monsieur Pierre Deslauriers, époux de feu madame Nicole Morin, fils de feu madame Éva-Reine Pouliot et de feu monsieur Paul-Henri Deslauriers. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses filles : Chantal (Richard Blais) et Manon (Claude Côté); ses petits-enfants : Jérémy Côté, Jilliann Côté et Justine Blais; ses frères feu Claude (Claire Morin), Yves (Denise Deslauriers) et feu Daniel; ses beaux-frères et belles-sœurs : Louise Morin, (Pierre Gagnon), Fernand Morin (Diane Morin), Jean-Charles Morin, Berthe Morin (André Giroux), Jacqueline Morin (Gilles Poitras) et Claude Morin (Christiane Paquet), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, sans oublier la précieuse gang d'amis du camping Lac aux Flambeaux. Nous tenons à remercier les médecins des soins palliatifs, Jean-Philippe Pialasse et Valérie Hudon, pour leur support et leur grande écoute ainsi que tout le personnel pour leur grand dévouement. La famille tient à remercier tous ceux ayant manifestés des marques de sympathie depuis le départ de Pierre.