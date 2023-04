BOUCHARD, Gilles



Subitement au Mexique, le 25 janvier 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Bouchard, époux de dame Marie Anne Boisvert, fils de feu monsieur Léo Bouchard et de feu dame Yvette Pouliot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 14 avril 2023 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie Anne; ses enfants : Sylvie (Frank Mathieu) et Martin (Araceli Salazar); ses petits-enfants : Yamilé, Frédérique, Eva, Sofia et Santiago; ses frères et sœurs : Claude (Monique Chagnon), Jacques (Nicole Bouret), Nicole, feu Michel (Céline Saindon), Clémence, Suzanne, feu Noëlla, Danielle, Jean, Ginette et Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boisvert : Jean-Guy (feu Denise Laroche), Gisèle (André Martineau), Pierre (Diane Collette), Yvon (Suzanne Boisvert), Richard (Carole Pageau) et Diane, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca