[EN DIRECT] Tout ce qu'il faut savoir sur la tempête de verglas qui paralyse le Québec

Plus d'un million de foyers québécois sont dans le noir jeudi matin après la tempête de verglas qui a déferlé sur le Québec.

Les régions de Montréal, la Montérégie, l'Outaouais, les Laurentides, Laval, Lanaudière, le Centre-du-Québec et l'Estrie sont les plus touchées par les pannes de courant.

Voici tous les développements de ce dur lendemain de verglas

Plusieurs transformateurs d’Hydro-Québec ont explosé au cours des dernières heures dans le sud-ouest de la province. Voyez les meilleures images de ces événements au lendemain du verglas qui a touché le Québec.

9h03 | Hydro-Québec prévoit rétablir le courant pour le tiers des abonnés d’ici les 24 prochaines heures, indique le ministre Pierre Fitzgibbon.

9h | Québec fait le point sur la tempête de verglas et les pannes

Les ministres Pierre Fitzgibbon et François Bonnardel font le point sur la tempête de verglas qui a frappé le sud du Québec.

8h16 | Selon le plus récent bilan d'Hydro-Québec, 1 112 305 clients d’Hydro n’ont toujours pas retrouvé l’électricité.

L’épisode prolongé de verglas qui a touché le sud-ouest du Québec a causé beaucoup de dégâts. Les images d’arbres renversés sur des fils électriques se multiplient sur les réseaux sociaux.

7h30 | Hydro-Québec prévient que certains de ses clients seront encore privés de courant demain et ce week-end.

7h11 | Hydro-Québec fait de nombreux rappels de sécurité, alors que 1,1 million de foyers sont présentement sans électricité.

Rappels importants de #sécurité! N’approchez jamais des fils, poteaux ou autres équipements au sol et appelez le 911. Nos équipes seront dépêchées sur les lieux afin d’intervenir.



Si vous envisagez d’utiliser des appareils de chauffage ou d’éclairage d’appoint à combustible, des… pic.twitter.com/Tb7LbEJBKm — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 6, 2023

4h10 | Québec fera le point sur la tempête de verglas

Mon collègue @fbonnardelCAQ et moi suivons la situation reliée aux pannes. Nous ferons le point demain matin à 9h à #Assnat. Les équipes d’@hydroquebec continuent le travail et de nouvelles équipes seront sur le terrain dès demain matin. — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) April 6, 2023

Les autorités feront le point jeudi matin sur la tempête de verglas qui a causé d’énormes dégâts dans le sud-ouest du Québec la veille et laissé plus d’un million de ménages sans électricité, en plus des désagréments causés sur le réseau routier jonchés de branches d’arbres.

6h | Voici la liste complète des écoles fermées pour la journée

En raison des conditions climatiques difficiles qui s’abattent sur la grande région de Montréal et sur l'Outaouais, plusieurs écoles de la province sont forcées de fermer leurs portes.

L’une des pires tempêtes de verglas depuis celle catastrophique de 1998 a causé de lourds dommages un peu partout dans le sud-ouest du Québec, mercredi, laissant dans son sillage entre 15 et 30 mm de glace et plus d'un million de ménages sans électricité, soit plus d’une demeure sur cinq.

L’une des pires tempêtes de verglas depuis celle de 1998 a semé le chaos mercredi dans le sud-ouest de la province et plongé plus d’un million de Québécois dans le noir.