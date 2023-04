PLANTE, Jacques



Au centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec, le 25 février 2023, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jacques Plante, époux de feu madame Jacqueline Gariépy, fils de feu madame Rose-Aimée Laverdière et de feu monsieur Théophile Plante. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre ses deux filles : Hélène (Jean-Marc Nolin) et Johanne (André Vaillancourt), il laisse dans le deuil ses petits-enfants: François (Maxime Projean), Véronique et David; son arrière-petit-fils William; ses frères et sœurs Roger (Hélène Descombes), Clermont (Lise Landry), Denise (Jacques Lamontagne), Claude, Claudette (feu Jacques Ménard) et Diane (feu Gilles Villeneuve), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Outre son épouse Jacqueline, il est allé rejoindre ses parents, ses sœurs : Jacqueline (feu Paul Dion), Lucille (feu Georges Gagnon) et Cécile (Roger Simard) et ses frères Gilles (Thérèse Garneau), Robert (Gisèle Plamondon), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gariépy. Nous aimerions remercier le personnel du Centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec tout particulièrement celui de l'unité de soins 350, pour les bons soins prodigués et leur précieux soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec (Voir Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale). Des formulaires seront disponibles sur place. Site Web: https://fondationfais.org/