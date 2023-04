LABRECQUE, Raymond



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 mars 2023, à l'âge de 79 ans et 1 mois, est décédé monsieur Raymond Labrecque, époux de feu madame Marie-Paule Gosselin, fils de feu madame Marie Blanche Rousseau et de feu monsieur Gabriel Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à partir de 9 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Marie-Josée Tardif), Soeur Annie (Rédemptoristine) ; ses petits-enfants : Alexis et Charles-Édouard; ses beaux-frères et belles-soeurs Gosselin, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Marie-Paule Gosselin; ses parents : Gabriel Labrecque et Marie Blanche Rousseau et sa soeur Renée Labrecque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Patro, https://www.patro.ca/ Des formulaires seront disponibles sur place.