LEBEL, Louise Langevin



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 25 mars 2023, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée madame Louise Langevin, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Lebel et mère de feu Sylvain Lebel. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Langevin et de feu dame Germaine Lacasse. Elle demeurait Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du :à compter de 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. Elle laisse dans le deuil ses frères : Guy (feu Charlotte Lebel), Gilles (Edna Malenfant), ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Lebel : Rose-Annette (feu Jean Breton), Francine (Denis Rousseau), Laurent (Ginette Landry), Claude (Lisette Landry), Noëlla (Gaétan Isabel), Michel (Louise Bélanger), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.