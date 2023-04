Facture d’agglomération: vingt fois plus cher pour les frais d’avocats

Pour les contribuables de Québec, le coût des services juridiques pour le litige sur le partage des frais d’agglomération a explosé. En un an et demi, il est passé de 24 000$ à 462 000$, soit près de 20 fois plus que prévu dans le contrat originel.

Dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi, on rappelle que la Ville de Québec a accordé ce contrat à la firme Lavery De Billy en décembre 2021.

À ce moment-là, le contrat était donc de 24 000$. Or, le nouvel avis de modification de 100 000$ entériné par le comité exécutif le fait désormais passer à 462 000$.

«C’est un dossier qui coûte cher. Une loi complexe et un processus de défusion qui a été fait avec des irritants et pour lequel la Ville de Québec, historiquement, et les villes liées se sont engagées dans des processus judiciaires», a résumé Bruno Marchand, jeudi après-midi, en marge d’un point de presse.