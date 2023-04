BOUCHARD, Raymond



Le samedi 18 mars 2023, est décédé au CHSLD Christ-Roy de Québec, à l'âge de 83 ans et 3 mois, monsieur Raymond Bouchard, ex-mari de madame Lise Boulanger, demeurant à Québec et père de deux filles, Mélanie et Mélissa Bouchard, demeurant également à Québec.Monsieur Raymond Bouchard était le fils de feu monsieur Armand Bouchard et de feu madame Gertrude Grenier. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mélanie et Mélissa Bouchard et ses petits-enfants : Kylian et Camélia Sasseville. Il laisse également dans le deuil les membres de sa famille : ses frères, sœurs, cousins, cousines, ainsi que neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à souligner le travail exceptionnel de l'équipe de l'unité 4000 au Christ-Roy et tout son personnel médical et non-médical, les intervenants externes et toute les personnes qui ont apporté un support à monsieur Raymond Bouchard. La famille tient également à remercier pour la grande qualité des services et des soins qui lui ont été prodigués.La famille de monsieur Raymond Bouchard se réunira par la suite pour un dernier partage au restaurant Normandin, 2185, boul. Père Lelièvre, Québec, Qc, G1P 2X2.