Isabelle Huot: vol d’identité et menaces de mort

La docteure en nutrition Isabelle Huot est aux prises avec le même problème de publicités mensongères utilisant sa notoriété et son image pour vendre des «produits de perte de poids» depuis une dizaine de jours.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, ces «pilules miracles» seraient de la famille keto, régime qu’elle se fait un devoir de dénoncer publiquement depuis des années (à la radio, à la télévision, dans ses chroniques).

Ses dénonciations lui ont d’ailleurs valu beaucoup de cyberintimidation, dont plusieurs menaces de mort de la part des adeptes du régime controversé en 2019.

«C’est contre tous mes principes, raconte-t-elle au Journal. Voir mon image utilisée pour des suppléments keto, que je n’endosse pas du tout, c’est gros. Ce qui me choque le plus est que le public québécois y croit. Je reçois beaucoup de messages de gens qui ont payé 100 $ pour “mes” pilules et qui me demandent pourquoi ils ne reçoivent rien.»

Capture d'écran

Image

L’une des publicités mensongères utilise des photos d’elle auxquelles on a collé des images de boîtes de pilules, ainsi que le logo du magazine 7 Jours pour plus de crédibilité. Le texte la présente comme un médecin – alors qu’elle est docteure en nutrition – qui recommande ces pilules pour la perte de poids.

«On n’arrive pas à faire fermer cela, ajoute celle qui a contacté un avocat aux États-Unis, car le lien d’achat des pilules sur Amazon semble pointer vers le Wyoming. Il faudrait alors me défendre aux États-Unis, ce qui sera assurément coûteux.»

Isabelle Huot a contacté Ève-Marie Lortie à ce sujet et souhaite pouvoir former un groupe de victimes pour, éventuellement, faire arrêter les gens derrière ces fraudes.

«Ils méritent qu’on les poursuive légalement.»