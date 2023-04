La CAQ et ses libertés à géométrie variable

Dans mon école secondaire publique, à Laval, il n’y avait pas seulement une salle de prière. Il y avait une chapelle et un curé. Ce curé, l’abbé Alan Cox, était un homme d’exception et une grande inspiration pour bon nombre d’entre nous. Il enseignait à temps plein et il y avait une messe (facultative, bien sûr) tous les matins.

Lorsque Mère Teresa de Calcutta a visité le Canada, elle a voulu visiter la Laval Catholic High School, pour rencontrer l’abbé Cox et parler aux élèves. Dans une salle de l’école ! Heureusement que c’était alors permis...

Laïcité un grand principe depuis toujours?

Ce n’est que dans les années 90 que le Québec a troqué son système de commissions scolaires confessionnelles pour des commissions scolaires linguistiques.

Comme député, j’avais alors participé aux débats entourant ce changement majeur. J’avais fortement appuyé cette décision, même si j’avais dû avoir des échanges difficiles avec mon ami l’abbé Cox, pour lui expliquer pourquoi je pensais que c’était une bonne idée.

Car, ne nous racontons pas d’histoires, ce n’est que depuis ce changement constitutionnel qu’on peut véritablement parler d’écoles publiques laïques au Québec.

N’en déplaise à Drainville (auteur de l’infâme «Charte de valeurs»), il demeure obligatoire, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d’offrir des accommodements raisonnables aux étudiants qui veulent prier.

Des principes à géométrie variable

Cette semaine, dans des écoles publiques du Québec, on a dessiné des cocos et des lapins de Pâques, comme on décore à Noël. Et c’est très bien ça, aussi.

Or, la CAQ nous a habitués à ses guerres culturelles clivantes.

Bataille contre les «wokes», insultes racistes à l’égard des immigrants en pleine campagne électorale, chicanes avec les anglophones, tout y passe.

La discrimination systémique existe bel et bien au Québec comme ailleurs au Canada. Selon notre propre Commission des droits de la personne, les minorités sont largement sous-représentées dans la fonction publique québécoise, leur représentation ne correspondant qu’à la moitié de celle de leur présence réelle au sein de la société en général.

Pourtant, Legault nie toujours l’existence du racisme systémique, alors qu’il y a bel et bien quelque chose dans notre système d’embauche de la fonction publique qui est biaisé et qui produit ce résultat discriminatoire, voire raciste.

C’est grave et il faut regarder la réalité en face, pas la nier.

Ce n’est pas une idéologie «woke» de l’affirmer, c’est un fait.

Cette semaine, on a par ailleurs appris que la CAQ, le parti qui a présenté une loi pour défendre la liberté académique, avait rejeté le travail académique d’experts qui ne la confortaient pas dans ses idées préconçues, dans ses préjugés.

En effet, dans la foulée du décès horrible de Joyce Echaquan sous une pluie d’insultes, le gouvernement du Québec s’était tourné vers des experts pour préparer des cours de sensibilisation.

Mais demander à la CAQ d’être sensible à la discrimination, c’était comme demander à un carcajou d’être végane. Et ce qui devait arriver arriva.

Les sbires de la CAQ ont débranché les cours.

Au Québec, on a seulement les libertés que ce gouvernement – qui ne brille pas par sa tolérance – veut bien accorder.

QS devrait avoir honte de rester les bras croisés.

Quant au Parti «libéral», il devrait carrément changer de nom, ça devient de la fausse représentation.